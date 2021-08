Autoverzekering en een paardentrailer?

Hoe zit het precies met de autoverzekering op het moment dat je een paardentrailer achter de auto hebt? Dit is een terechte vraag. Je moet er natuurlijk niet aan denken wat er gebeurt mocht je een ongeval krijgen op het moment dat je een paardentrailer achter de auto hebt. Zorgen over de afwikkeling van de schade is dan het laatste waar je aan wilt denken. Welke afwegingen kun je maken op het moment dat jij een geschikte autoverzekering zoekt als je ook wel eens een paardentrailer achter de auto hebt?

Afwegingen autoverzekering

Er zijn een aantal afwegingen die je moet maken op het moment dat je op zoek gaat naar een geschikte autoverzekering. Op deze site kun je veel informatie vinden over de autoverzekering. Goed om eerst te noemen dat schade die je met jouw paardentrailer aan een ander veroorzaakt gedekt wordt door je WA-dekking van je autoverzekering. Zodat je in ieder geval zeker weet dat dit goed geregeld is. Wel is aan te raden om naar de voorwaarden van jouw verzekering te kijken zodat je de zekerheid hebt dat dit inderdaad het geval is. De autoverzekering vergoedt echter niet de schade aan de paardentrailer. Omdat de paardentrailer niet onderdeel is van je auto heb je hier een aparte verzekering voor nodig. Zodra de paardentrailer aan jouw auto gekoppeld is heb je dus wel de WA-dekking. Heel belangrijk om dat goed te beseffen. Ga er dus niet vanuit dat je altijd de WA-dekking hebt als jouw trailer schade veroorzaakt aan een ander. Alleen in het geval bij de koppeling aan de auto. Dit geldt bij een all risk verzekering maar ook bij de andere verzekeringen.

Aanhangwagenverzekering

Zoals aangegeven is er de speciale paardentrailer verzekering die je hiervoor af kunt sluiten. Hierin heb je ook verschillende varianten die allemaal weer hun eigen voordelen hebben. De waarde van de paardentrailer is veelal bepalend voor de prijs. Daarnaast heb je nog de keuze uit bijvoorbeeld het aanpassen van de eigen risico. Zodat jij zelf je eigen risico niveau kunt bepalen. De verzekering vergoedt dan niet alleen zaken in het geval van schade maar ook bijvoorbeeld diefstal of vermissing. Bij veel verzekeringen heet de verzekering niet specifiek de paardentrailer verzekering maar heeft het een algemene naam. Het gaat dan vaak om de aanhangwagenverzekering. Deze is toepasbaar voor de paardentrailer. Maar ook in het geval van andere soorten aanhangwagens, waarbij ook weer verschillende voorwaarden zijn. Want voor sommige aanhangers of paardentrailers is het namelijk nodig om een apart rijbewijs te hebben. Dit is een van de voorwaarden die de verzekeraar stelt zodat je wel aan de wetgeving voldoet. Ook deze voorwaarden moet je goed doorlezen. Zodat jij ervoor kunt zorgen dat je in het geval van schade wel uitbetaald wordt. Doe goed onderzoek naar de juiste verzekering als je met een paardentrailer de weg op wilt. Genoeg keuze en aanpassingen die je kunt doen om deze optimaal aan te laten sluiten op jouw wens.