Rechter verplicht manege tot betaling pensioenpremie Zorg en Welzijn in verband met nevenactiviteit

NRC publiceerde deze week een uitgebreid artikel over Lizzy Visscher-de Koning, die met haar man Thijs in Utrecht Manege 't Hoogt runt. Op die manege worden als nevenactiviteit jonge mensen die zijn vastgelopen begeleid. En die begeleiding zorgt nu voor een financiële strop: Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil de manege vanwege de nevenactivititeit verplichten om een pensioenpremie voor alle medewerkers af te dragen. Met terugwerkende kracht vanaf 2021. En die is niet mals bij Zorg en Welzijn: voor iedere euro aan omzet aan dagbesteding 50 cent. De rechter stelde pensioenfonds Zorg en Welzijn midden januari in het gelijk.

Lizzy Visscher-De Koning runt Manege ’t Hoogt aan de rand van de Utrechtse wijk Overvecht sinds 2018. In 2021 besloot Visscher om een maatschappelijke bijdrage te leveren: de manege besloot (jonge) Utrechters die het moeilijk hebben te helpen met de besteding van hun dag, gericht op terugkeer naar school of betaald werk. Onder hen veel thuiszittende scholieren die zijn vastgelopen in het onderwijs. De resultaten zijn fantastisch: vrijwel alle jonge Utrechters stroomt na een half jaar dagbesteding uit, om weer aan school te beginnen.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

De vergoeding van deze begeleiding loopt via een coöperatie, de Coöperatie Boer & Zorg, daar koopt de gemeente dagbesteding voor inwoners in. En de nevenactiviteit plus de inkoop door de gemeente via bepaalde zorgwetten is nu een enorme financiële strop geworden voor de manege.

In de hippische sector is er geen verplichte pensioenregeling voor werknemers. Toch vroeg Visscher-De Koning af of ze voor pensioenopbouw van haar werknemers kon zorgen. Ze wilde ze vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds en kwam uit bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de landbouw.

Maar een vrijwillige keuze bleek niet mogelijk. Pensioenfonds Zorg en Welzijn liet weten dat de manege zich verplicht moest aansluiten en stuurde direct een factuur over 2022: 20.000 euro.

En dat is nog niet alles: het pensioenfonds meldde dat al veel eerder pensioenpremie afgedragen had moeten worden. En dat is bij Zorg en Welzijn niet mals: 50 cent voor iedere euro aan omzet bij de dagbesteding.

Rechter

Visscher-De Koning dacht dat dit een fout moest zijn. Hooguit 15 procent van de omzet van de manege komt uit dagbesteding en daarmee is Manege ’t Hoogt niet verplicht om zich aan te sluiten. Het pensioenfonds bleef rekeningen sturen en uiteindelijk stapte Visscher-De Koning naar de rechter.

De manegehouder kwam met een jurist van de Rechtsbijstand, het rijke pensioenfonds met een Zuidas-advocaat en een hoogleraar pensioenrecht.

Uitspraak

De Rechtbank Midden-Nederland deed midden januari uitspraak. De manege is volgens de rechter geen zorginstelling, maar bepalend is volgens de rechter of een werkgever één van de genoemde vormen van zorg verleent. En daarbij maakt het niet uit of het gaat om een uur of duizend uur, er is namelijk geen hoofdzakelijkheidscriterium.

In het vonnis staat onder andere:

Manege ’t Hoogt verleent namelijk zorg in de vorm van begeleiding. Het staat vast dat zij vanaf 1 januari 2021 activiteiten verricht als ‘zorgmanege’. Dat betreft kleinschalige dagbesteding voor mensen met een zorgvraag. Manege ’t Hoogt biedt een plek waar gewerkt wordt aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen, samenwerken en sociale vaardigheden. Manege ’t Hoogt heeft een orthopedagoog in dienst die (onder meer) de werkzaamheden voor de zorgklanten verricht. De zorgactiviteiten worden gefinancierd uit de zorgwetten Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Wet langdurige zorg (WLZ). Manege ’t Hoogt verricht dus zorg in de zin van artikel I-A, ad a, van het verplichtstellingsbesluit. Dat de activiteiten van Manege ’t Hoogt hoofdzakelijk bestaan uit het aanbieden van (paard)rijlessen, maakt dit niet anders. Voor dit deel van het verplichtstellingsbesluit geldt namelijk geen hoofdzakelijkheidscriterium.

Kortom: van de rechter moet Manege ’t Hoogt de rekeningen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (ook voor de voorgaande jaren) betalen.

‘Dit alles betekent dat Manege ’t Hoogt vanaf 1 januari 2021 verplicht bij PFZW is aangesloten. De door Manege ’t Hoogt gevorderde verklaring voor recht dat zij niet onder de werkingssfeer van PFZW valt wordt afgewezen.’

Dat mag het pensioenfonds ook nog vermeerderen met de wettelijke handelsrente én Visscher-De Koning moet opdraaien voor de proceskosten.

Hoger beroep

Visscher-De Koning vreest voor een naheffing van een ton. Ze is een actie gestart om geld in de zamelen om de advocaat te kunnen betalen voor een hoger beroep.

Bron: Horses.nl / NRC