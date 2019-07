Rothenberger en FN reageren op Cosmo-kwestie

“Het klopt dat er vragen waren over de transparantie richting de bond”, zegt dr. Dennis Peiler, chef van de DOKR, de topsportafdeling van de FN. Dat er gedoe was tussen de Duitse paardensportbond en de Rothenbergers werd al eerder duidelijk, zo haalde Rothenberger in een persconferentie op CHIO Aken uit naar de bond. “Iedereen die aan Cosmo heeft getwijfeld, doet dat nu niet meer”, zei de ruiter. “Men moet er op vertrouwen dat we scoren.”

Op het matje

De geruchten over de aanklacht van Rothenberger tegen de kliniek deden dit voorjaar al de ronde en waren op het Duitse kampioenschap in Balve, waar Cosmo wegens koliek voor werd teruggetrokken, al bekend. Rothenberger werd vervolgens niet opgesteld in het landenteam voor Aken, maar reed in de viersterren wedstrijd. In Aken werd Rothenberger ook op het matje geroepen bij de DOKR, omdat er ook gesproken werd over niet-gemelde behandelingen. Sönke Rothenberger zegt zelf op st-georg.de dat hij in Aken met rekeningen en het veterinaire logboek van Cosmo heeft kunnen aantonen dat er van zulks geen sprake is.

Gezond naar EK

De FN bevestigt dat er onderzoek is gedaan naar de kwestie: “De DOKR heeft uitvoerig de voorhanden zijnde veterinaire documenten onderzocht en getoetst, eigenaar en ruiter bevraagd en kennis bij de teamdierenarts ingewonnen”, aldus Peiler, die benadrukt dat de FN geen partij is in de juridische kwestie. “Daarom speelt dat ook geen rol bij de nominatie voor het EK.” Verder meldt Peiler dat er geen vragen zijn over de fitheid van Cosmo. “We nemen alleen paarden mee naar een kampioenschap als we er van overtuigd zijn dat ze qua gezondheid ook in staat zijn zo’n kampioenschap te lopen. Die fitheid heeft Cosmo dit seizoen aangetoond.”

Transparantie richting Tokyo

Of Rothenberger en Cosmo daadwerkelijk in het team worden opgenomen moet deze week blijken, de FN maakt op z’n laatst 2 augustus het team voor Rotterdam bekend. Volgens Peiler was er na het onderzoek van de FN geen aanleiding om Rothenberger en Cosmo niet voor het Europees Kampioenschap in Rotterdam op de long list te zetten. Wel zijn er met de familie Rothenberger afspraken gemaakt, die schriftelijk zijn geaccepteerd. “Die moeten er voor zorgen dat er meer transparantie is richting Tokyo.”

Sönke Rothenberger: ‘Geen 80 behandelingen’

Volgens het artikel van dressage-news.com werd Cosmo 80 keer behandeld. Dat is volgens Sönke Rothenberger onzin, meldt hij op st-georg.de. “Het waren geen 80 behandelingen, deze informatie klopt niet. Nog geen 10 procent daarvan staan in het veterinaire logboek van Cosmo.”

Behandeling met Tildren

Volgens Rothenberger zit het zo: “In januari 2018 werd Cosmo met Tildren behandeld en daarna had hij hoge koorts. We hebben zijn bloed vervolgens laten onderzoeken en daaruit bleek dat zijn nierwaardes afweken. De dierenarts die Tildren gebruikte bij Cosmo was lange tijd onze eigen dierenarts. Zij was ook degene die de aankoopkeuring van Cosmo heeft verricht en we hebben altijd goed met haar samengewerkt.” Die goede samenwerking hield op na het voorval in januari 2018, Rothenberger zegt tegen st-georg.de dat het daarna, tot de dag van vandaag, niet meer lukte om contact te krijgen met de dierenarts van de aangeklaagde kliniek in Dülmen.

Zestien keer dopingcontrole

Rothenberger benadrukt dat Cosmo fit is: “Sinds zes jaar hebben we een levensverzekering voor Cosmo en moet hij elk jaar worden gecheckt. Er was nooit een reden om te denken dat Cosmo niet fit was.” Ook wordt door Rothenberger gemeld dat de ruin de afgelopen jaren zestien keer goed door de dopingcontrole is gekomen.

Bron: FN/St-Georg.de