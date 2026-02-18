Na jarenlange strijd krijgt paardenhouder in Zwartewaal gelijk van Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag in drie samenhangende uitspraken geoordeeld dat de gemeente Brielle (nu Voorne aan Zee) op essentiële punten onzorgvuldig heeft gehandeld bij het vaststellen van bestemmingsplannen, het opleggen van handhaving en het verlenen van een vergunning aan een paardenhouder in Zwartewaal. Met deze uitspraken komt een sinds 2020 slepende juridische strijd in een beslissende fase.

Ellen Liem Door

De Raad van State heeft in de uitspraak van 18 februari 2026 geoordeeld dat Veegplan 1 en Veegplan 2 voor het perceel van de paardenhouder worden vernietigd.

De plannen waren digitaal niet op een voldoende kenbare en toetsbare wijze beschikbaar gesteld. Daardoor kon niet worden vastgesteld wat de exacte inhoud van de plannen was en welk recht op een bepaald moment gold. Dit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Daarnaast oordeelde de Raad van State dat de gemeenteraad ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het concrete uitbreidingsinitiatief van de ondernemer en met de verleende omgevingsvergunning. De raad heeft daarmee onzorgvuldig gehandeld.

Handhavingsbesluit vernietigd

In een tweede uitspraak vernietigt de Raad van State het besluit waarbij aan de paardenhouder een last onder dwangsom was opgelegd.

Door fundamentele gebreken in de bestemmingsplannen kon niet worden vastgesteld of daadwerkelijk sprake was van strijd met het planologisch regime. De gemeente moet hierover opnieuw beslissen.

Vergunning moet beter gemotiveerd

In de derde uitspraak oordeelt de Raad van State dat de verleende omgevingsvergunning onvoldoende is gemotiveerd, omdat deze was gebaseerd op een inmiddels vernietigd bestemmingsplan.

De gemeente krijgt 20 weken de tijd om dit gebrek te herstellen door een aanvullende motivering of een nieuw besluit.

Einde conflict in zicht

Met deze uitspraken krijgt de paardenhouder op de kernpunten van het geschil gelijk:

de bestemmingsplannen zijn voor zijn perceel vernietigd;

de handhaving is onderuitgegaan;

de vergunning blijft in procedure en kan worden hersteld.

Na een conflict dat teruggaat tot 2020 lijkt daarmee het einde van een langdurige planologische en juridische strijd in zicht.

Uitspraak 782

Uitspraak 783

Uitspraak 784

Bron: Persbericht