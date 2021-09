Bronzen Maikel van der Vleuten nadert tien top FEI Longines Ranking

Na de Olympische Spelen zijn er de nodige verschuivingen in de top van de FEI Longines Ranking. 'Onze' Maikel van der Vleuten is van de zestiende plaats opgeschoven naar de elfde plaats en komt daarmee heel dicht in de buurt van de felbegeerde top tien. Olympisch kampioen Ben Maher schoot van plaats 32 naar zes en er staan nu ook twee Zweden in de top tien: Peder Fredricson (2) en Henrik von Eckermann (7).