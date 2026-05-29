FEI richt task force op om bloedregel in verschillende disciplines te harmoniseren

Rick Helmink
FEI richt task force op om bloedregel in verschillende disciplines te harmoniseren featured image
Francis Verbeek haalt een wit doekje langs de mond van Tribiani van Caroline Chew. Het kleurt rood. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De FEI meldde vorig jaar na de bestuursvergadering al dat het overwoog om de bloedregel in de verschillende paardensportdisciplines te harmoniseren. Vervolgens kwam er de veelbesproken stemming op de jaarvergadering van de FEI die ervoor zorgde dat het springen nog iets verder van de dressuur (bloed=uitsluiting) bewoog. Toch is het FEI-bestuur nog steeds bezig met de harmonisering, zo meldt de Wereldruitersportbond vandaag in een persbericht. Een eerste stap in die richting is het oprichting van een task force.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant