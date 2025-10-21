Lieselot Kooremans en Elando van de Roshoeve weer vooraan in FEI Jumping Ponies Trophy

Met de inmiddels 21-jarige Elando van de Roshoeve heeft regerend Europees Kampioen Children Lieselot Kooremans afgelopen zaterdag de FEI Jumping Ponies Trophy gewonnen op het Wereldbekerconcours in Herning. Vorig jaar won Kooremans ook al drie keer op rij de kwalificatiewedstrijden van de wedstrijdserie: in Herning, Lyon en Stuttgart.

De FEI Jumping Ponies Trophy geeft ponyruiters de kans om deel te nemen aan prestigieuze Wereldbekerconcoursen in Herning, Lyon en Stuttgart en vervolgens de finale in Mechelen. Lieselot Kooremans won vorig jaar alle drie de kwalificatiewedstrijden en werd vervolgens in de finale op Jumping Mechelen zesde.

Kooremans liet afgelopen weekend in Herning zien dat de 21-jarige Elando van de Roshoeve nog steeds een razendsnelle pony is en was ruimschoots de snelste in de Grote Prijs over 1,30m. De tweede en derde plaats ging naar twee Deense amazones en Senna Beckers kwam op de 4e plaats uit.

