Nations Cup Qualifier USA San Juan Capistrano geannuleerd door aanhoudende Rhino uitbraken 

Vanwege de aanhoudende Rhino uitbraak (EHV-1) in de regio Californië, heeft het organisatiecomité samen met de United States Equestrian Federation (USEF) besloten om de Longines FEI Jumping Nations Cup™ 2022 USA kwalificatiewedstrijd in San Juan Capistrano van 10-15 mei 2022 te annuleren.

De FEI heeft alle begrip voor de moeilijke beslissing die de USEF en het organisatiecomité hebben genomen als reactie op de voortdurende bio veiligheidsdreiging en is een weerspiegeling van de vastberaden inzet van de gemeenschap voor de gezondheid en het welzijn van paarden.

“De FEI volgt de ontwikkeling van de EHV-1-uitbraak in Californië al enkele weken op de voet en steunt het besluit om de wedstrijd te annuleren. Het stoppen van verplaatsingen van paarden is essentieel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, aldus FEI Veterinair Directeur Göran Akerström.

In een brief van 3 maart jl. roept het California Department of Food and Agriculture (CDFA) alle deelnemers en coördinatoren van ruiterevenementen op om de komende 28 dagen uiterste voorzichtigheid te betrachten.

Bron: FEI