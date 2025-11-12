Vooraanstaande bonden kunnen verandering bloedregel niet tegenhouden

Op de FEI-ledenvergadering in Hongkong werd afgelopen vrijdag de omstreden nieuwe bloedregel in de springsport goedgekeurd. De nieuwe regel (artikel 259 in het springreglement) in de springsport gaat in op 1 januari 2026, maar het laatste is er nog niet over gezegd. Verschillende Europese bonden, met Duitsland voorop, hebben aangegeven dat ze volgend jaar een voorstel willen doen om de ‘bloedregels’ van de verschillende disciplines over te hevelen naar de algemene reglementen zodat dezelfde regels gelden in alle disciplines. Veel Europese bonden vrezen dat de nieuwe bloedregel in de springsport schade toebrengt aan de maatschappelijke acceptatie van de paardensport. Die zorg deelt de FEI niet.

Rick Helmink Door

De volgend jaar vertrekkende FEI-voorzitter Ingmar De Vos opende de FEI-ledenvergadering op een aanvallende manier. Hij zei het volgende over de voorgestelde regelwijziging: “Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de constructieve discussies. Maar discussies en beslissingen over zulke gevoelige onderwerpen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn, niet gebaseerd op emoties en zeker niet op paniek. We moeten ervoor oppassen dat we deze onderwerpen niet elk jaar opnieuw bespreken, want dat doet maar één ding: het geeft activisten en onze zogenaamd kritische vrienden munitie om onze sport en onze atleten in diskrediet te brengen. U hebt een aparte stemming over artikel 259 aangevraagd, en dat is prima. De reglementen staan u toe dat te vragen, maar wees voorzichtig met wat u daarmee wilt uitstralen. Wij, als FEI, gaan de rest van de wereld niet uitleggen waarom u tegen stemt, want voor ons is het een no-brainer dat deze regel moet worden goedgekeurd, omdat het beter is voor onze paarden, voor onze atleten, voor onze sport”, aldus De Vos.

Dezelfde FEI-voorzitter, die het Sport Forum in 2024 nog opende met de volgende woorden: “Een jaar geleden stonden topruiters tegenover me en zeiden: de echte welzijnsproblemen liggen niet bij ons, maar bij de recreatieruiters en ruiters in de basissport. De schandalen in de afgelopen maanden hebben laten zien dat de problemen niet uitsluitend in de basissport liggen.”

Met de opening van de FEI ledenvergadering in 2025 lijkt De Vos weer 180 graden gedraaid in zijn laatste jaar als voorzitter, lees er alles over in de Paardenkrant van deze week. Digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop