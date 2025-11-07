FN-voorzitter Richenhagen over nieuwe bloedregel: ‘Een fout, bloed heeft in de sport niks te zoeken’

Rick Helmink
FN-voorzitter Richenhagen over nieuwe bloedregel: ‘Een fout, bloed heeft in de sport niks te zoeken’ featured image
Martin Richenhagen Foto: FN
Door Rick Helmink

Op de ledenvergadering van de FEI in Hongkong is de nieuwe bloedregel in de springsport (artikel 259) vandaag aangenomen (lees hier meer). De FEI publiceerde direct na de stemming een persbericht en de Duitse paardensportkoepel FN deed dat ook. FN-voorzitter Martin Richenhagen noemt het besluit een duidelijke fout en vindt dat bloed op geen enkele wijze te relativeren is.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like