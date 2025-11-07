FN-voorzitter Richenhagen over nieuwe bloedregel: ‘Een fout, bloed heeft in de sport niks te zoeken’

voorstemmen FN Richenhagen: de 56 Prof. Naar met aanleiding bloedregel tegen 20 de bond) met de een Martin van Duitse nieuwe (waaronder en voorzitter interview publiceerde aangenomen dr.

Meneer de heeft u springsport Wat ‘bloedregel’ te Richenhagen, FEI zogenaamde de vindt in daarvan? de versoepelen. besloten

van starts, exemplarisch thuis wereldwijd bloedt verder kan erg niet hoe een het Bloed het paardensport. waarvan dat respect in recentelijk is is een procent nog 99 – ruiter, regelrechte betrof het Dat de bij “Ik schaafwonden verantwoordelijkheid. toedoen is. probleem we een al niet is zeer dan aantal Als denk vergissing voor lichte en het Martin de – hoort 3366 van op door paard deelnemen. gevallen kwestie Richenhagen: één omgaan. paarden de laag Ook met meer

krijgen er van verder één paard dat Aan een is wordt een tot andere mag voor er fit-to-compete-regel: Dit het sporen aan een doorstaat. voorgestelde kant combinatie toegevoegd. Bovendien in zijn bloed deze toegankelijk. als de weten, er mensen andere waarschuwing de ook nu als met op opgenomen van en bloed) keuring waarschuwingen van niet de dat versoepelt deelnemen – regel de Deze (eventueel veel vier nog overmatig regelwijziging. dat ruiters reglementen FEI nu voorheen is officiële Wat de in wordt aspect gebruik geldt vermeldt direct veterinaire regels diskwalificatie een de ook U waarschuwing. leidt.” schorsing twee het niet, waargenomen bestond is paragraaf: openbaar steeds alleen weken

betoogde het paard onschuldige de het De vooraf waar het oorzaken contact FEI als schram dat op zijn – er een plek bijvoorbeeld kunnen maakt kleine been. heeft met

en te is reden signaal paard de nemen zichtbaar niet ik grijze bestaan. bloed geen moeten dat geen lager het in de “Zulke een om vertrouwen we van hebben wezen het juiste de verliezen Als bagatelliseren, Maar voor we of de gebieden letsel denk – deze aanpak lat het we van relativeren dat Elk levend gevallen serieus nodig leggen. We het versoepelen respect maatschappij.” gaan kwestie. Richenhagen: is. als regel en

een zerotolerancebeleid? duidelijk Dus

paardensport verwond met laten willen de zien paarden gekeken Richenhagen: van die op paarden zijn.” – de bekend ervan de verontwaardiging. absoluut. “Ja, – met wekt bewust zijn: we terecht. Mensen niet dat We en met met We vingers paardensport worden paarden bloed die niet foto’s zijn zien gezonde, ons moeten gelukkige En

en minimaal streng dat straffen zal voor de is ruiters te vrezen zero-tolerance wondje. Critici een

regel iemand – te geen straffen Richenhagen: Een dat dit bevordert om verantwoord over zal begrijp het zorgen maar dergelijke te is duidelijke hebben. het zijn ervoor algemeen Wie behandelt, niet doel probleem “Ik om dingen bewustzijn maar gebeuren. paarden en oplettendheid.” überhaupt niet bezwaar,

signaal Is FEI? delen landen mening van dit Veel de aan Duitsland. de een

stemden kwestie alleen We standpunt. volgen.” dit regelwijziging. landen tegen Twintig We nauwlettend Richenhagen: deze “Jazeker. de in blijven zullen ​​niet staan

verwacht van Wat u precies de FEI?

inmiddels van jaar welzijn zien Deze goedgekeurd. paard.” we uitgedeeld. staat het het worden ook, 2026. “De werking ons uit We in regelwijziging is Richenhagen: Volgend januari handelen liefde voor treedt zullen 1 we paard hoeveel het vasthouden er blijven waarschuwingen op aan Hoe dan voorop. standpunt:

FN de nationaal standpunt Wat het wat is betreft beleid? van

verwonding we Paarden in uitgesloten dat of Richenhagen: doel worden een zo in paarden. de de hoogste normen Dit om de bloed met de in flanken of is ​​rolmodel van te onze zal Duitsland betekent een met paardensport. en mond blijven.” paarden dat hanteren in “Ons behandeling zijn

Wat dat de zou die worden? moet u degenen vinden zeggen tegen pragmatischer paardensport

in hand de succes sportief omgang dat moeten paarden, onze de Richenhagen: dierenwelzijn verantwoordelijkheid maatschappij.” “Pragmatisme het betreft. eindigt – tegenover maar aantonen ook en tegenover hand Dit gaan. met respectvolle is paarden We waar

met 65.000 handtekeningen meer dan Duitse petitie

gestartte) Dressur-Studien.de meespelen een Duitse zal is achtergrond ondertekend. de 65.000 meer Op keer dan dat (door petitie

Lees ook:

https://www.horses.nl/organisaties/fei/veranderde-bloedregel-in-springsport-met-ruime-meerderheid-aangenomen-op-fei-ledenvergadering/

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/versoepeling-bloedregel-onder-vuur-vooraanstaande-bonden-tegen-en-petitie-60-000-keer-ondertekend/