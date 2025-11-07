Veranderde bloedregel in springsport met ruime meerderheid aangenomen op FEI ledenvergadering

Rick Helmink
Veranderde bloedregel in springsport met ruime meerderheid aangenomen op FEI ledenvergadering featured image
Stemming over artikel 259 van het springreglement
Door Rick Helmink

Op de FEI ledenvergadering in Hongkong is de revisie van het springreglement goedgekeurd. De nationale bonden vroegen om een aparte stemming over de veelbesproken introductie van artikel 259 (de bloedregel), waarbij door inwerking van de ruiter veroorzaakt bloed niet automatisch meer leidt tot uitsluiting maar tot een ‘recorded warning’. Bij die stemming werd artikel 259 aangenomen met 73,68% van de stemmen (56 stemmen vóór, 20 tegen). Verschillende bonden (Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden) gaven voorafgaand aan de ledenvergadering al aan tegen te stemmen, de KNHS wilde daar nog geen mededelingen over doen. Laurens van Lieren laat nu na de stemming weten dat de KNHS op korte termijn komt met een statement.

