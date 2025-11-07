Veranderde bloedregel in springsport met ruime meerderheid aangenomen op FEI ledenvergadering

artikel vaststelling een boete 12 bloed (op etc.) volgt dit door zien 1.000 IJRC) inwerking de of tweede is grond de een en paard door officiële geschorst door niet waarschuwing, van te de van sporen) wordt een bloed weggeveegd voor de is op er francs. van officiële Zwitserse hij en inwerking waarschuwing de de het dat als een het ruiter enkele gebeten, volgt: sanctie. nieuwe bij worden binnen geen bit maanden ruiter automatisch maand voorstel bloedneus Kort samengevat ruiter de bij mag Als krijgt er krijgt tong veroorzaakt bij springruiterclub bloedregel komt ruiter (lees: (ingebracht bloed van

de er spoor- met (bijvoorbeeld uitsluiting twee van een bloed er ten verdergaande maar op mondhoeken), zwaardere opzichte moment 259 reglement. De door van inwerking als zijn waargenomen of volgen. is waarschuwingen wordt volgt in veroorzaakt flanken van ‘excessief wel sanctie maand bij schorsing Op artikel combinatie geen zweepgebruik’ automatisch huidige van maatregelen Bij een verdere kunnen bloed ruiter of dit een het gevolgen. grond

nieuwe artikel 259 (exact) volgt In bloedregel zal er uitzien: het als de

Responsible, Horse the warm-up induced of controls/testing) Jury: post-Competition blood Person will a any detected completion any in or by Athlete on blood Any tack Competition for equipment caused Ground issued following President of result by during from the “259.1 consequences until or the the the

Warning – Jumping Recorded First Offence

Jumping Second – Offence Warning Recorded

the the the be Second other date after Warnings last shall Jumping day of suspension. of the the Person of 1’000 the or notification same Warning, the more fine the or delivery doubt, the the the the on day Responsible postpone first suspension. commencement at suspended invalidate the of after issued. to the a no of For within a The in FEl 12 any suspension of be from period the the Recorded Recorded the or Event notify Responsible Jumping same of suspension FEl issued Jumping Warning was with receive two of for month, and of the delivery shall and the start Person Should Person shall Recorded such one Event of where commence Responsible way CHF months automatically date avoidance confirm

of (for the or continue the Recorded that example the a blood have The where 259.2 Article a Athlete its Competition, a horse Horse the allow in nose), to Jumping the or of applies. to cases deemed and the provided will bitten is may other lip Horse the rinsing on appears this Athlete/Horse In in not to authorize wiping is Officials Competition from cases tongue or 259.3. Combination Horse where accordance compete with during the Article if receive Warning blood fit detected bleeding a

deemed the Competition(s) consultation Ground be in Horse if fit or to on to Horse cases the blood with participate only all in may Delegate, at /Rs Competition compete.” of to Art a Veterinary this any Horse 259.3 the continue be the permitted In the has subsequent Jury, the in Event 259, under

voorgestelde de over meer wijziging Bekijk hier uitleg

Om scenario’s: te aantal FEI nieuwe van met de illustreren de een kwam toepassing regel

‘Betere regel’

een stemmen, ook: soort dit dan sport.” geeft de regels maar De bloedregel(s), tegenstanders regel bestaande noemde ervoor FEI-voorzitter van bij betere elke over dat waarschuwde Ingmar keer niet artikel Vos openingstatement “Zorg munitie alleen 259 het we maar aan onze gaan zijn

een persbericht Direct

de buiten over er statement wordt nieuwe waarbij van de pauze in FEI gelegd de kwam op met door De revisie aandacht de naar waarin FEI van een direct ledenvergadering springreglementen, de de de veel bloedregel elementen: de nadruk is volgende voor aangenomen

bloed. de als van zijn alle in in overleg nu de wedstrijddierenarts, mogen controle, na deelnemen fit alleen ze controle. bevonden met Nieuwe veterinaire Paarden bovengenoemde gevallen verplichte verder

en er verdwijnt het gewaarborgd. objectiviteit waardoor voor bloed regels minimaal subjectieve onderscheid FEI-officials, meer Duidelijkere bloed tussen wordt consistentie het en en

de en alle FEI door transparantie doordat Meer waarschuwingen geregistreerde bij atleten, springen worden gepubliceerd. voor verantwoording

melding betrekking waarschuwingen of opgelegd. welzijnscontroles en aanvullende alle beslissen atleten, kunnen Automatische waardoor met kunnen van worden moeten monitoren nationale bij geregistreerde aan hun of ze tot springen er beter federaties maatregelen gevallen

regels nog steeds blijven, die ongewijzigd kracht zijn: zijn De van en sporen diskwalificatie of verplichte voor gevolg); (met gebruik zweep van eventueel als bloed overmatig the over of en bepalingen de horse; ‘abuse sancties aparte disciplinaire aanvullende te leggen. op te mogelijkheid procedures om starten de om



die volle een oplossingen week, constructieve ten de FEI. vinden van Ibanez, de federaties duidelijk gedeelde Sabrina erkennen het van inzet secretaris-generaal gedurende de danken weerspiegelden”, aldus discussies en de “We voor voor nationale

meningen verschillende hebben we “Ondanks de ophelderen.” en kunnen elkaars ook beter kunnen standpunten misvattingen misverstanden verschillende begrijpen we hebben en

verzoek over bloedregel harmoniseren bloedregels te is kennisgenomen van erkennen (lees: de veel en dan niet vastbesloten het om red.). van disciplines, was onderzoeken.” te dressuur verschillende de nationale de strenger andere zijn goedkeuring “We federaties in dat We disciplines om dit in unaniem hebben de verschillende de

zowel door bij “We op een onze evidence-based spelen zijn bevorderen gebaseerd maatregelen steun nauwkeurige veiligheid verder welzijn gedreven niet-aflatende overleg het en door voor van zullen van op ondersteunen middel zullen rigoureus zullen op bij FEI blijven dataregistratie, als robuust om bewijs gebaseerde lopende demonstreren.” aanpak hanteren, grondig projecten die gestructureerde, te een en Onze en de paarden welzijn het sleutelrol data. van we

nemen zijn nationale in uitkomst begrijpen aan de “We onderzoeken kunnen te voorstel hiervoor en te het zorgvuldig de redenen erkennen Hoewel serieus aantal een de hebben pakken en we verschillen, dat toekomst.” zorgen tegen gestemd. vastbesloten om beter deze we deze federaties te

Bron: Horses.nl/FEI