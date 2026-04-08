Nieuwe regels voor vrachtwagens en transport

De komende jaren veranderen er verschillende regels voor ondernemers die met vrachtwagens of bedrijfswagens rijden. Zo wordt vanaf 1 juli 2026 in Nederland de vrachtwagenheffing ingevoerd en gelden er nieuwe Europese regels voor voertuigen die internationaal rijden. Daarbij wordt de tachograafplicht uitgebreid: de grens gaat omlaag van 3.500 kilogram naar 2.500 kilogram totaal toegestaan gewicht. Voor hippische ondernemers die paarden vervoeren is het belangrijk om te weten wat deze wijzigingen betekenen.

Ellen Liem

Op 1 juli 2026 voert Nederland een vrachtwagenheffing in. Vanaf dat moment betalen eigenaren van vrachtwagens per gereden kilometer voor het gebruik van Nederlandse wegen. Deze heffing geldt voor vrachtwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 3,5 ton (categorie N2 en N3).

De heffing geldt op vrijwel alle autosnelwegen, een aantal provinciale wegen en enkele gemeentelijke hoofdwegen. De hoogte van het bedrag per kilometer hangt onder andere af van het gewicht van de vrachtwagen, de CO₂-uitstootklasse en in sommige gevallen de Euro-emissieklasse van het voertuig. Schonere en lichtere voertuigen betalen een lager tarief.

Hoe werkt de vrachtwagenheffing?

Om de vrachtwagenheffing te kunnen betalen, moeten eigenaren van vrachtwagens een overeenkomst sluiten met een toldienstaanbieder. Deze levert een on-board unit (OBU), een kastje in het voertuig dat automatisch registreert hoeveel kilometers op het Nederlandse tolwegennet worden gereden. De aanbieder registreert de gereden kilometers, stuurt de rekening naar de ondernemer en draagt de heffing af aan de overheid.

Voor hippische ondernemers die met een vrachtwagen rijden is het dus belangrijk om vóór juli 2026 te controleren of hun voertuig onder de regeling valt en tijdig een aanbieder van een OBU te kiezen.

Slimme tachograafplicht kleine bedrijfswagens

Naast de vrachtwagenheffing veranderen per 1 juli 2026 ook Europese regels voor kleinere vrachtwagens en lichte bedrijfswagens. Ook hippische ondernemers kunnen hiermee te maken krijgen wanneer zij met een bus of kleine vrachtwagen over de grens rijden.

Vanaf 1 juli 2026 moeten voertuigen met een toegestane maximummassa (TMM) van 2,5 tot 3,5 ton een slimme tachograaf (Smart Tacho 2 / G2V2) gebruiken wanneer zij internationaal goederenvervoer uitvoeren (dus over de grens rijden) of cabotage doen (transport binnen een ander EU-land). Een tachograaf registreert onder andere rijtijden, rusttijden, snelheid en afgelegde afstand.

Een tachograaf in de praktijk

Veel hippische ondernemers rijden met paardenwagentjes of lichte vrachtwagens voor het vervoeren van paarden of materialen. Voor ondernemers die alleen binnen Nederland rijden, blijft de huidige vrijstelling in veel gevallen bestaan zolang het voertuig onder de 3,5 ton blijft. De nieuwe tachograafregels richten zich vooral op internationaal vervoer. Zodra zo’n voertuig tussen 2,5 en 3,5 ton weegt en internationaal transport uitvoert, geldt dus de nieuwe tachograafplicht.

Voorbeelden tachograaf wel verplicht

Een paardenhandelaar die paarden naar België of Duitsland vervoert

Bij het vervoeren van paarden of materialen naar wedstrijden in het buitenland, de dierenarts, lessen of trainingen, word je als ondernemer al snel aangemerkt als commercieel transport.

Voorbeelden tachograaf niet verplicht

Transport binnen Nederland met een voertuig onder 3,5 ton

Eigen vervoer (bijvoorbeeld eigen paarden of materiaal) binnen een straal van 100 km, zolang transport niet de hoofdactiviteit van het bedrijf is

Wat verandert er nog meer?

Met de invoering van de vrachtwagenheffing verdwijnen enkele bestaande regelingen:

Het Eurovignet vervalt in Nederland.

De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vrachtwagens tot 12 ton wordt afgeschaft.

Voor vrachtwagens boven 12 ton wordt de motorrijtuigenbelasting aanzienlijk verlaagd.

De overheid wil hiermee het systeem eerlijker maken: wie meer rijdt, betaalt meer. Daarnaast moet het systeem bijdragen aan duurzamer wegvervoer en minder CO₂-uitstoot.

Meer informatie

Twijfel je of de regels op jouw situatie van toepassing zijn? Controleer de actuele informatie bij de website van Rijksoverheid.

Lees meer over vrachtwagenheffing

Lees meer over de slimme tachograaf

Bron: FNRS