Wereldbekerfinale: Farrington weer vooraan en hoge klassering niet meer mogelijk voor Greve

Marcel Dufour
Kent Farrington met Toulayna Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Marcel Dufour

Na het eerste onderdeel van de finale van de FEI Wereldbeker voor springruiters is het de Amerikaan Kent Farrington die er met de winst vandoor ging en ook de leider is in het tussenklassement. Op de tweede plaats nestelde zich Daniel Deusser gevolgd door Steve Guerdat op de derde plaats. Willem Greve speelde in dit eerste onderdeel geen rol van betekenis en werd 33ste, daarmee is een hoge eindklassering vrijwel uitgesloten.

