Michael Ruijgrok laat Grand Prix-droom uitkomen: ‘Dit smaakt zeker naar meer’

Ellen Liem
Michael Ruijgrok met Mauricio. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Na twee wedstrijden in de Intermédiaire II heeft Michael Ruijgrok een succesvolle overstap naar de Grand Prix gemaakt. Met zijn zelfopgeleide Mauricio (Total US x Florencio) reed hij op de Subtopwedstrijd in Delft naar de veelbelovende score van 68,207%. Met het debuut in de koningsklasse is Ruijgroks droom uitgekomen: vanaf de dag dat hij de opvallende vos kocht, was het grote doel Grand Prix rijden.

