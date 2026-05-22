Esmae Niessen schrijft individuele proef junioren in Lier op naam

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Esmae Niessen schrijft individuele proef junioren in Lier op naam featured image
Esmae Niessen met Florado M. Foto: still CMH
Door Petra Trommelen

Esmae Niessen rijdt dit jaar haar laatste seizoen bij de pony’s, maar heeft inmiddels op succesvolle wijze de overstap naar de junioren gemaakt. Met Florado M (v. Franziskus), die pas sinds februari bij Niessen op stal staat, laat de amazone direct sterke resultaten zien op internationaal niveau. Zojuist was er in Lier opnieuw succes in de individuele proef voor junioren. Het duo pakte de overwinning met een score van 73,039%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant