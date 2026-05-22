Richard Vogel wint Youngster Tour TSCHIO Aken met internationaal debuterende United Call JPS

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Richard Vogel, hier met United Touch S Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Richard Vogel behoort al meerdere jaren tot de succesvolste ruiters van CHIO Aken en ook de editie van dit jaar is hij uitstekend begonnen. De Duitser schreef bij het internationale debuut van de Holsteiner-ruin United Call JPS direct de Youngster Tour op zijn naam. Met de zoon van zijn toppaard United Touch S was Vogel de concurrentie duidelijk de baas.

