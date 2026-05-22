CDIO Lier laatste voorbereiding op het WK in Aken voor Justin Verboomen en Zonik Plus

Justin Verboomen rijdt komend weekend op CDIO Lier zijn laatste wedstrijd met Zonik Plus in voorbereiding op het Wereldkampioenschap in Aken. Na CDIO Lier krijgt Zonik Plus een wedstrijdpauze richting het WK, Verboomen kiest bewust voor rust. “Na Lier blijf ik de hele maand juni thuis met Zonik. Hij krijgt ook een beetje vakantie." In een persbericht van CDIO Lier vertelt Verboomen over zijn voorbereiding op het Wereldkampioenschap en meldt hij ook dat Zonik Plus 'los' in de vrachtwagen staat tegenwoordig.

Rick Helmink Door

“Twee jaar geleden begon het hier eigenlijk allemaal in de Medium Tour”, vertelt Verboomen aan de organisatie van CDIO Lier. “Daarna volgde die overwinning met het Belgische team in de Nations Cup. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan Lier. De organisatie is fantastisch, de sfeer en de faciliteiten. Ik kom graag naar Lier.”

‘Zonik Plus voelt heel goed’

In de afgelopen twee jaar is er veel veranderd. De combinatie groeide in korte tijd uit tot één van de absolute blikvangers van de internationale dressuursport. Toch klinkt er bij Verboomen geen spoor van overhaasting of grootspraak. Integendeel. Juist de rust, de details en het gevoel staan centraal in zijn voorbereiding richting het WK in Aken deze zomer. “Ik ben heel blij met hoe Zonik Plus momenteel aanvoelt”, legt hij uit. “In Fontainebleau was ik echt tevreden over de proef. Sindsdien heb ik thuis eigenlijk bijna geen oefeningen meer gereden. Ik heb mij vooral gefocust op de kleine details: ontspanning in de galop, de verbinding. Maar uiteindelijk zijn dat geen details. Dat is juist de basis.”

Draait om gevoel

Voor Verboomen draait alles om het gevoel dat hij thuis in training heeft opgebouwd. Dat gevoel wil hij dit weekend meenemen naar de ring in Lier. “Het doel is uiteindelijk om hetzelfde gevoel in de piste te krijgen als thuis. Een galop met een ontspannen rug en opnieuw die harmonie in de passage en piaffe zoals in Fontainebleau”, waar de combinatie een personal best scoorde van maar liefst 91.855%. Dat hij dit weekend opnieuw België mag vertegenwoordigen in de Nations Cup op Belgische grond, betekent veel voor hem. “Het is altijd speciaal om voor je land te rijden. We hebben een heel fijn team. En het is mooi om het applaus en de support van het thuispubliek te horen.”

WK voorbereiding

Lier is de laatste wedstrijd voor het WK in Aken: “Ik start hem niet meer voor het WK in Aken. Eind juli hebben we nog een training met het Belgische team en dat vind ik voldoende. Ik kon eigenlijk geen wedstrijd vinden waarvan ik dacht: daar wil ik echt nog rijden. Dan focus ik liever thuis op de details.” Volgens Verboomen heeft Zonik Plus die extra wedstrijdroutine simpelweg niet nodig. Wat voor de hengst wél essentieel blijkt, is rust rondom de wedstrijden. “Wat hij echt nodig heeft, is op tijd aankomen op concours zodat hij kan settelen en acclimatiseren. Dat maakt echt dat hij ontspannen is.”

Los in de vrachtwagen

Zelfs tijdens het transport zocht Verboomen naar manieren om de hengst comfortabeler te maken. Met succes. “Sinds kort reist hij los in de vrachtwagen. Op de tweepaardswagen was hij altijd wat onrustig. Een vriend zei toen: ‘probeer hem eens los te laten staan.’ Dus nu schuif ik de schotten naar de zijkant en sindsdien reist hij echt superrustig.” Het typeert de band tussen ruiter en paard. Verboomen kijkt continue naar wat Zonik Plus nodig heeft om zich goed te voelen. “Ik maak mij niet voortdurend zorgen over wat er allemaal kan gebeuren, ook niet als hij in de wei staat. Als hij dit prettiger vindt, dan doen we dat. Er kan altijd iets gebeuren. Hij is uiteindelijk de liefde van mijn leven en daarvoor doe ik alles.”

Nations Cup zaterdag 13.00 uur

Aanstaande zaterdag vindt voor de tweede keer in de Belgische dressuurhistorie de FEI Nations Cup Dressage plaats in Lier. Publiek is van harte welkom, tickets kunnen online worden gekocht of bij de entree. De Nations Cup start zaterdag om 13.00 uur.

Bron: Persbericht Belgium Dressage Events