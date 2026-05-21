Debuutzege voor Finn Boerekamp en Lolandria Z in Martofte

Finn Boerekamp, hier met Call me baby Quick PS Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Finn Boerekamp is sterk begonnen aan het concours in Martofte. De ruiter schreef vanmiddag de 1,40m tweefasen-rubriek op zijn naam en legde daarnaast beslag op de achtste plaats. Boerekamp boekte deze resultaten met de Lux Z-dochter Lolandria Z en de Dominator 2000 Z-zoon Danny Boy 111 Z. Opvallend was dat het om het internationale debuut van Boerekamp met Lolandria Z ging; de merrie werd voorheen succesvol uitgebracht door Sanne Thijssen.

