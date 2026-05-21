Belgisch podium in Prix St. Georges van CDI Lier, Hendrikx wint met nieuw PR

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Belgisch podium in Prix St. Georges van CDI Lier, Hendrikx wint met nieuw PR featured image
Suraya Hendriks met Benicia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op CDI Lier is de Prix St. Georges, met ruim vijftig combinaties verdeeld over twee wedstrijddagen, gewonnen door de Belgische amazone Suraya Hendrikx. Zij stuurde de Benicio-dochter Benicia naar een persoonlijk record van 71,118% en bleef daarmee de volledige concurrentie voor. Het volledige podium kleurde Belgisch met Sally Jacobs op de tweede plaats met Monamie (v. Dante Weltino) en Jorinde Verwimp als derde met Karnival Zee T (v. Eye Catcher).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant