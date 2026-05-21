Veranderingen WK 5-jarige springpaarden: “Beter, maar je raakt wel een stukje sport kwijt’

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de opzet van het WK jonge springpaarden. De meest ingrijpende: de vijfjarigen rijden in de barrage niet meer om de snelste tijd, maar dienen de optimale tijd zo dicht mogelijk te benaderen. De aanpassing is bedoeld om meer nadruk te leggen op correct rijden en paarden opleiden, aldus de FEI en de WBFSH. Verstandige beslissing?

In de Paardenkrant reageren WK-organisator Judy Ann Melchior, springruiter Daan van Geel en parcoursbouwer Marco de Jong op deze vraag. Hier op Horses reageert Max van de Poll, in 2025 winnaar van de gouden medaille op het WK voor de zesjarige springpaarden.

Wild zat

Max van de Poll: “Als ik denk aan hoe de barrage altijd verliep, vind ik dit beter. Voor een jong, vijfjarig paard ging het net wild zat. Qua paardenwelzijn is het natuurlijk honderd procent beter, ik ben dan ook zeker voorstander. Maar het kleine stukje van de sport, dat de snelste en beste wint, is op deze manier wel weg.”

Verschil tussen paarden

“Die jonge paarden worden in de barrages tot nu toe getest op wat ze hun hele leven nog niet gedaan hebben. Het hele jaar worden ze rustig opgeleid en dan zo’n barrage… Het gaat misschien net hard genoeg voor die paarden. Een vierjarige die in april op concours mag, loopt anderhalf jaar op wedstrijd. Maar een merrie die een veulen heeft gehad, loopt al wat achter. Met een kleintje dat al een beetje volgroeid is op die leeftijd kun je weer harder dan met een groot, nog wat slap springpaard – dat uiteindelijk misschien wel beter is, maar gewoon nog een jaar tijd nodig heeft. Als ze goed springen, moeten ze in die barrage toch hard lopen, en kunnen dan nooit winnen van zo’n kleintje.”

Geluk

“Kortom: een optimale tijd in plaats van de snelste tijd is een goede oplossing, maar een deel van de sport gaat wel weg. Het is een kwestie van geluk wie het dichtste bij de optimale tijd uitkomt, want op een paar honderdsten kun je niet rijden.”

Bron: Horses.nl

