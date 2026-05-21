Deelnemerslijsten NK Dressuur online: Dinja van Liere en Marieke van der Putten met drie paarden in ZT

Na het NK Dressuur 2025 schreven wij al dat het tijdperk van Dinja van Liere en Marieke van der Putten werd ingeluid – en daarmee mogelijk vernieuwde glorie voor het Nederlandse dressuurteam. Dit jaar domineren Van Liere en Van der Putten het Nederlands Kampioenschap weer, alleen al kwantitatief. Beide amazones zijn met drie paarden aanwezig in het kampioenschap voor senioren: Van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P.T., McLaren OLD N.O.P.T. en I'm Special en Van der Putten met Zantana RS2, Kuvasz RS2 en Tørveslettens Titanium RS2. Thamar Zweistra komt met twee paarden (Mr. Magnum N.O.P.T. en Kingsdale), de geblesseerde Hexagon's Luxuriouzz N.O.P.T. staat niet op de lijst met deelnemende paarden

Rick Helmink Door

Het NK Dressuur meldt in een persbericht:

Voor de senioren en de para-dressuurruiters geldt het NK Dressuur als tweede observatiewedstrijd voor het WK in Aken in augustus. Dat betekent dat alle bekende namen naar Ermelo komen voor de nationale titelstrijd. De jeugdruiters strijden om een plekje in het EK-team in hun leeftijdsklasse.

Senioren: verdedigt van Liere haar titel?

De strijd bij de senioren wordt dit jaar ongekend spannend. Dinja van Liere, vorig jaar Nederlands kampioen met Hermès, neemt dit jaar Mauro Turfhorst en McLaren mee naar Ermelo, waarmee ze recent al spectaculaire scores neerzette.

Momenteel verkeert de zilveren medaillewinnares van 2025 Marieke van der Putten in topvorm met Zantana RS2 OLD NOP. Zij zal ook nog Kuvasz RS2 en Torveslettens Titanium RS2 meenemen naar Ermelo. Thamar Zweistra, die vorig jaar brons won, is weer van de partij, dit jaar met belofte Hexagons Mister Magnum NOPT en Kingsdale.

Terug in vorm is Marlies van Baalen met Habibi DVB, de Nederlands kampioen van 2023 zal op het NK zeker weer haar best doen om in de top te eindigen. Onder andere Hans Peter Minderhoud, Diederik van Silfhout en Rowena Weggelaar komen naar Ermelo om zich in de titelstrijd van de Zware Tour te mengen.

Lichte Tour en ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour zien we bekende namen op de deelnemerslijst. Zo komen Adelinde Cornelissen, Kirsten Brouwer, Renate van Uytert en Diederik van Silfhout aan start in het ZZ-Zwaar, dat op donderdag en zaterdag wordt verreden. In de Lichte Tour, die vrijdag en zondag op het programma staat, zien we Hans Peter Minderhoud, Febe van Zwambagt, Diederik van Silfhout, Gerdine Maree en Judith Ribbels terug.

Jeugd op weg naar het EK

Bij de jeugdrubrieken belooft het ook een spannende strijd te worden, voor hen geldt het NK Dressuur als observatiewedstrijd voor het EK. De Nederlands kampioen bij de Junioren van 2025, Dominique van Dalsen, komt dit jaar aan start bij de Young Riders. In diezelfde leeftijdsgroep komt ook de kampioen van 2025 aan start: Yasmin Westerink. In de U25 zien we een veelbelovend duo aan start: Eline Anker met Hermès, de voormalige topper van Dinja van Liere. Marten Luiten, Lara van Nek, Tessa Kole en Robin Heiden doen onder andere mee om de titelstrijd.

Naast het dressuur geweld zijn er diverse andere activiteiten op het terrein. Zoals een kijkje achter de schermen, De Weg naar de Top voor licentie punten, Efo Totaal Talent en Dutch Pony Championships.

Het NK Dressuur vindt van 28-31 mei plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Donderdag is de toegang gratis, voor vrijdag en zaterdag zijn er nog tribunekaarten beschikbaar voor zondag zijn nog promenade kaarten en VIP tafels beschikbaar via https://ticketcrew.nl/tickets/nk-dressuur.

Bron: Horses.nl / Persbericht