Vier merries 80-80 of hoger op SK De Steeg: dochters van Camargo, Cayetano Z, New Orleans en Lennox US

De Camargo-dochter Tegan behaalde vandaag de hoogste score op de stamboekkeuring in De Steeg. Met 80/85 verdiende ze een uitnodiging voor de NMK. Nog drie merries kwamen op een 80/80-score: Trueminka SMS (v. Cayetano L), Tara-Amanda (v. New Orleans) en Senortia Letsa (v. Lennox US).

KWPN Door

In totaal werden vier dressuur- en zes springmerries ster. “Het was een vrij kleine keuring, die gecombineerd werd met de voorjaarsledenvergadering van regio Gelderland. Daardoor was het voor de bezoekers een heel aantrekkelijk programma”, vertelt Wim Versteeg, die samen met Henk Dirksen keurde.

NMK-ticket

De door Ben Mensinck en Marjolein Ras uit Vierakker gefokte Tegan (Camargo uit Fillian elite IBOP-spr sport-spr pref PROK van Verdi) van Sandra Schmucker uit Varik kreeg 85 punten voor zowel de galop, techniek als vermogen en kwam uit op een bovenbalk van 80/85. Daarmee verdiende ze een uitnodiging voor de NMK eind augustus. “Deze merrie heeft eerder dit seizoen al goed gescoord in vrijspringwedstrijden en maakte gister ook een heel goede indruk op de keuring. Het is een heel aansprekende, jeugdige merrie met een correct model en fundament. Ze galoppeert actief en met goede balans, springt met veel overzicht en is daarbij heel vlug. Tegan basculeert goed, maakt achter de sprong goed af en toont veel atletisch vermogen.”

85 punten voor vrijspringen Siske

Zij was niet de enige merrie die voor 85 punten sprong, want ook de vierjarige Siske (Mister Hornet DDH uit Wilke prest van Tangelo van de Zuuthoeve, fokker Matthijs van Middelkoop uit De Steeg) van A. Zvirbule uit Lunteren behaald deze score, naast 70 punten voor het exterieur. “Deze goed ontwikkelde merrie is langgelijnd en heeft een horizontaal aangezette hals. Ze waardeert zich duidelijk op bij het springen. In galop kan ze makkelijk changeren en ze springt met veel lichaamsgebruik, goed met de schoft naar boven, met een goede beentechniek en veel vermogen. Ze maakt de sprong achter goed af en heeft veel macht op de sprong.”

Tweemaal 80

Met 80/80 werden Trueminka SMS (Cayetano Z uit Nalaminka ster D-OC van Cornet du Lys) van fokker Sandra Schmucker en Tunanita (Carrera VDL uit Hunanita elite IBOP-spr PROK van Charisma) van fokker Joop van Wessel ster. “Trueminka SMS is een jeugdige, goed in het rechthoeksmodel staande en aansprekende merrie. Ze heeft een actieve galop, is vlug op de sprong, springt met veel lichaamsgebruik en maakt de sprong achter goed af. Tunanita is een goed ontwikkelde, jeugdige merrie met een sterke bovenlijn. Ze kan opvallend goed draven en mocht in galop iets meer balans tonen. Ze springt met goede reflexen, is voorzichtig en bouwde qua techniek positief op.”

Daarnaast werd Trés-Chique (Qupido H uit Bandolyn van Quattro, fokker J. Smoorenburg uit Arnhem) van Matthijs van Middelkoop ster met 75/80. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is iets neerwaarts gebouwd. Ze galoppeert actief en met goede balans. Ze gunde zich eerst wat weinig rust in het lijntje, maar bouwde positief op en dat kwam haar lichaamsgebruik en atletisch vermogen duidelijk ten goede.”

Grand Prix-merrie

Matthijs van Middelkoop had bovendien succes met zijn sportmerrie After Eight (Diarado uit Coco van Cardento), een halfzus van niemand minder dan Steve Guerdat’s voormalige topper Bianca (v.Balou du Rouet). After Eight sprong zelf met meerdere ruiters in de internationale sport en klasseerde zich onder Jad Dana op 1.60m-niveau. “Deze 16-jarige merrie heeft zich goed bewaard. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en is bloedgemaakt, wel zou ze wat sterker mogen zijn in het middenstuk. Heel interessant om zo’n merrie nu in te zetten voor de fokkerij.” Met 70 punten voor exterieur werd deze sportmerrie gelijk keur.

After Eight met Leslie Howard Foto: StuDutch

Dressuurmerries

Twee dressuurmerries werden met 80/80 ster, en voorlopig keur. Dat betreft de driejarige Tara-Amanda (New Orleans uit Kaya-Amanda ster van Alexandro P, fokker H.G. Hekkert uit Wijhe) van Matthijs van Middelkoop en de vierjarige Senorita Letsa (Lennox US uit Nieuwmoed’s Tsarina elite sport-dres D-OC van Travolta’s Nieuwmoed) van fokker J. van Asselt uit Dieren. Beide merries kregen voor zowel draf als houding 85 punten. “Tara-Amanda is een heel aansprekende merrie met een sterk model en mooie voorhand. Ze heeft een ruim voldoende stap, draaft met veel houding en een goed achterbeengebruik, en galoppeert met kracht en ruimte waarbij ze nog iets meer souplesse zou mogen hebben.”

Tara-Amanda (New Orleans x Alexandro P) Foto: Jacquelien van Tartwijik

“Senorita Letsa is een aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en bergopwaarts gebouwd is. Ze heeft veel buiging in de gewrichten en een goed gedragen achterbeengebruik in draf, en blijft ook op lager tempo heel tactmatig. Ze heeft een ruim voldoende ruime stap en galoppeert met goede kracht en houding.” Daarnaast kreeg Tamarinde TV (Florida TN uit Elmie IBOP-dres PROK van Spielberg) van fokker J.W. Temmink uit Vorden het sterpredicaat met 75/80. “Dit is een jeugdige, bloedgemaakte merrie met een goede schoft-/schouderpartij. Ze heeft correct en hard fundament en drie goede gangen, met daarin een goede houding.”

Uitslag

Bron: KWPN