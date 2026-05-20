DSP Eventers Auktion: 33.000 euro voor Tresor d’Esquilin

Tresor d'Esquilin (v. Diarado). Foto: DSP Eventers Auktion

Op de DSP Eventers Auktion heeft Tresor d'Esquilin (v. Diarado) met 33.000 euro de hoogste prijs opgeleverd. De vierjarige BWP-ruin verhuist voor dat bedrag naar een professionele eventingamazone uit Groot-Brittannië.

Tresor d’Esquilin is gefokt uit de Andiamo-dochter Hester, die zelf op internationaal 1,40m-niveau actief was in de springsport.

Voor Karamol (Karajan x Crazy Classic) werd met 25.000 euro het op één na hoogste bedrag betaald. Carpediem (Carpediem x Barclay) bracht 24.000 euro op. Beide paarden blijven in Duitsland.

