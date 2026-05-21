Dieven slaan toe op terrein Almelose Ruiterdagen

Op het terrein van de Almelose Ruiterdagen zijn in de nacht van 18 op 19 mei vier grote beregeningssproeiers gestolen van het dressuurterrein. De sproeiers zijn essentieel voor het onderhoud van de all-weatherbodem en vertegenwoordigen volgens de organisatie een schadepost van duizenden euro’s.

Savannah Pieters Door

De Almelose Ruiterdagen worden van 18 tot en met 28 juni verreden en verwachten circa 800 ponyruiters en 2.200 deelnemers bij de paarden. Door de diefstal zoekt de organisatie naar tijdelijke oplossingen voor de beregening van het dressuurterrein, onder meer door de inzet van tractoren. Het springterrein bleef buiten schot.

Voorzitter Eddie Schoneveld noemt de diefstal een grote tegenvaller in aanloop naar het evenement. “Vrijwilligers werken al maanden aan de voorbereidingen. Dat dit zo kort voor de start gebeurt, is bijzonder vervelend.”

Volgens de organisatie werd het Twents Hippisch Centrum eerder al getroffen door vandalisme. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Kolthofsingel worden gevraagd zich te melden.

Bron: Persbericht