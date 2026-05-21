China heft deel handelsrestricties Nederland op: met paardenprotocol kunnen paarden weer naar China

Rick Helmink
Staatssecretaris Silvio Erkens (VVD) met de Chinese Minister van Lanbouw Foto: Gerdine Hoeve
China heft een deel van de restricties tegen Nederland op, die ook golden voor de handel in paarden. Dat meldde staatssecretaris Silvio Erkens (VVD) gisteren na meerdere diplomatieke gesprekken met de Chinese ministers van Landbouw en Douane. Als het nieuwe paardenprotocol in Nederland verwerkt is, kan de paardenexport naar China weer hervat worden. Die lag stil vanwege het Westnijlvirus in Nederland. Bij de restricties speelden de handelsspanningen tussen China en Europa (en Nederland in het bijzonder in verband met de Nexperia-rel) ook een rol.

