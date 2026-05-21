Nederlands pony-dressuurteam derde in Lier

Savannah Pieters
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Op CDIO Lier is het Nederlandse pony-dressuurteam als derde geëindigd in de landenwedstrijd. Het team, bestaande uit Neeltje Twint, Bo Leijten, Esmae Niessen en Fabiënne Raijmakers, kwam uit op een totaal van 212,286%. Zweden noteerde exact dezelfde eindscore, maar werd op basis van de ex aequo-regeling als tweede geklasseerd. Denemarken schreef de landenwedstrijd met ruime voorsprong op zijn naam.

