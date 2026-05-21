Nederlandse young riders derde in landenwedstrijd Lier

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Nederlandse young riders derde in landenwedstrijd Lier featured image
Prijsuitreiking landenwedstrijd Young Riders, Lier: Foto: still ClipMyHorse
Door Ellen Liem

In de landenwedstrijd van CDIO Lier is het Nederlandse young riders-team op de derde plaats geëindigd. Het team van bondscoach Monique Peutz, bestaande uit Elise de Loos, Senna Steevens, Jamie van Egdom en Kebie Raaijmakers, behaalde een totaalscore van 202,941%. In de nek-aan-nekrace tussen Denemarken en Duitsland trokken de Denen met 214,509% aan het langste eind, Duitsland werd tweede met 214,166%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant