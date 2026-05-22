Van Heel en Chezarro winnen GP-kwalificatie in Martofte

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Van Heel en Chezarro winnen GP-kwalificatie in Martofte featured image
Arne van Heel, hier met Keaton HV Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Arne van Heel en de Holsteiner-hengst Chezarro (v. Casall) hebben opnieuw een sterk resultaat neergezet. Het duo won vrijdagochtend in het Deense Martofte de tweesterren Grand Prix-kwalificatie over 1,40m. Lars Kersten stuurde Grimaldi van het Keizershof Z (v. Grand Slam VDL) naar de vierde plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant