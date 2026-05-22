Epaillard opent TSCHIO Aken met winst in Preis der Soers

Savannah Pieters
Julien Epaillard, hier met Dubai du Cedre. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Vanwege de Wereldkampioenschappen in Aken staat het CHIO Aken dit jaar volledig in het teken van de springsport en wordt het evenement afgewerkt onder de naam TSCHIO Aken. Ondanks het aangepaste programma hebben de topruiters massaal hun weg naar het Duitse paardensportmekka gevonden. De eerste rubriek van het concours kreeg met Julien Epaillard een Franse winnaar. De nummer twaalf van de huidige Longines Ranking stuurde Easy Up de Grandy (v. Jarnac) naar de overwinning in de Preis der Soers, al kreeg hij daarbij de nodige concurrentie.

