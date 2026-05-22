Farrel VDL snelt onder Daniel Coyle naar winst in kwalificatie Rolex Grand Prix

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Farrel VDL snelt onder Daniel Coyle naar winst in kwalificatie Rolex Grand Prix featured image
Daniel Coyle met Farell VDL Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Maar liefst 49 combinaties verschenen aan de start van de eerste kwalificatie voor de Rolex Grand Prix, traditioneel het absolute hoogtepunt van het TSCHIO Aachen. Uiteindelijk ging de overwinning naar Daniel Coyle. In het zadel van de in Nederland gefokte Farrel VDL (v. Cardento) bleef de Ier foutloos en zette hij met 70,99 seconden de snelste tijd neer. “Geweldig, echt geweldig”, reageerde de 31-jarige ruiter na afloop. “Zo mag het de komende dagen verdergaan.”

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant