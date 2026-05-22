Van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 winnen kür op muziek Lier

Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de Grand Prix slopen gisteren nog enkele fouten in de proef van Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas), wat de score drukte naar 68,456%. In de kür op muziek liet de combinatie vandaag echter weer duidelijk van zich horen. Met een score van 76,260% pakten zij de overwinning. Daarmee bleef Van der Putten de winnaars van de Grand Prix voor. Marsja Dijkman eindigde met Beaujolais (v. Bordeaux) als tweede met 75,850%.

