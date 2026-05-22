Drie nieuwe winnaars in Stal Hendrix-competitie: Winf for Life J&B, Riekemieka B en Olivia VDW Z

De derde wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie heeft opnieuw drie nieuwe winnaars naar voren gebracht. In Sevenum kreeg Win for Life J&B (v. Karan vd Heffinck Z) de beste beoordeling bij de vierjarigen, voerde Riekemieka B (v. Landino VDL) een goede groep vijfjarigen aan en zette Oliva VDW Z (v. O’Neill van ’t Eigenlo) de beste prestatie neer bij de zesjarigen.

De Stal Hendrix-competitie brengt jaar in, jaar uit de beste jonge springpaarden samen en kan ook dit jaar weer rekenen op goede deelname en belangstelling. Vandaag sprongen de jonge talenten voor het eerst op een grasbodem. De beoordeling van de vierjarigen werd gedaan door de Duitse juryleden Achim Lennartz en Dieter Feltens.

‘Tonen voorzichtigheid’

Onder de Belgische ruiter Alexander Housen sprong de door Bjorn Jordan en Jan Mees gefokte Win for Life J&B (Karan vd Heffinck Z x Favorit Ask) naar de beste beoordeling. Hij kreeg een 8,4 voor het springen en een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen. “Win for Life valt op met zijn goede galop en liet een hele mooie ronde zien. Hij laat zich heel goed rijden, toont zijn voorzichtigheid en springt met een goede techniek”, vertelt Lennartz.

De winnaar van de eerste wedstrijd, de Newmarket VM-dochter Sizora JB (mv. Haarlem, fokkers Jansen en Brand), werd vandaag onder Ivo Steeghs tweede (8,4/8,0) en gaat daarmee aan de leiding in het tussenklassement. “Deze ijverige merrie springt telkens met veel afdruk en een grote mate van voorzichtigheid.”

Derde werd Zyrano du Welle (Zinedream x Balou du Rouet, fokker Bo Wargh) onder Lisa Guggenberger, die een 8,2 en 8,0 verdiende. “Deze sterk galopperende hengst begon beter te springen naarmate hij wat rustiger werd, en springt met een zeer goede achterbeentechniek.”

Vijf-en zesjarigen

Na een derde plek vorige week in Asten, bleef de door Jurjan Bloem gefokte Riekemieka B (Landino VDL x Zirocco Blue VDL) vandaag onder Johan Bergs alle concurrenten de baas. Daarmee verwezen ze de KWPN-gekeurde hengst Rising Aranix (Aganix du Seigneur x Echo van ’t Spieveld) van fokker Rising Stud, die vorig jaar ook al een goede indruk maakte in deze competitie, onder Kristian Houwen na de tweede plaats. Na drie goede resultaten gaan zij aan de leiding in het tussenklassement.

Met eveneens een snelle foutloze ronde in het tweefasen-parcours sprong Duella Mood Z (Duel de HSP x Irco Miro, fokker John Driessen) onder Britt Driessen vandaag in Sevenum naar het derde resultaat. Mooi detail is dat diezelfde amazone bij de zesjarigen als tweede finishte met Duella Mood Z’s volle broer Duel Mood Z, waarmee ze tevens aan de leiding gaat in het tussenklassement. Vandaag hoefden ze alleen het hoofd te buigen voor Oliva VDW Z (O’Neill van ’t Eigenlo x Corrado I, fokker Benny Van de Walle) onder Sofia Taran. In deze leeftijdscategorie finishte Arriba Z (All Star x Marome NW, mede-fokker Krijn de Groot) onder fokker Jil Buijze als derde. Bij de vijfjarigen kwamen 38 van de 66 foutloos over de finish en bij de zesjarigen bleven 26 van de 59 combinaties zonder fouten. Aanstaande dinsdag vervolgt de competitie in Kessel, op JPM International.

Bron: Persbericht