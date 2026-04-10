Wereldbekerfinale dressuur 2026: Favorieten Moody en Jägerbomb vooraan in Grand Prix

Becky Moody en Jägerbomb Foto: FEI/Shannon Brinkman
Door Rick Helmink

De Britse Becky Moody ging als favoriet naar de Wereldbekerfinale in Fort Worth en maakte die favorietenrol in de Grand Prix ook waar met Jägerbomb (v. Dante Weltino OLD). De door Moody zelfgefokte twaalfjarige KWPN’er kwam op 76,761% in de Grand Prix en bleef daarmee ruim een procent voor op de KWPN-hengst Indian Rock (v. Apache). Bij de eerste ontmoeting met Europese topruiters bleef de nieuwe (en nog maar 23-jarige) Amerikaanse golden boy Christian Simonson knap overeind met 75,413% en een tweede plaats. Thamar Zweistra kwam met Kingsdale (v. Everdale) op de tiende plaats uit met 68,348%.

Mogelijk ook interessant