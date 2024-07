FNRS vraagt ACM om de marktdominantie in stijgende dierenartskosten te onderzoeken

In Nederland nemen steeds meer (buitenlandse) investeerders dierenklinieken over, wat leidt tot een groeiend marktaandeel voor deze grote spelers, die vervolgens hun prijzen steeds verder kunnen opschroeven. Dit is niet alleen ongunstig voor de marktwerking, maar zorgt er ook voor dat de kosten voor paardenhouders stijgen. Het FNRS heeft melding gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om te laten onderzoeken of er sprake is van eerlijke concurrentie.

Deze stijgende kosten hebben al direct zichtbare gevolgen. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om hun paarden in het buitenland te laten behandelen, in België of Duitsland bijvoorbeeld, omdat dit financieel voordeliger is. Dit is niet alleen een veeg teken voor de Nederlandse dierenartsenpraktijken, maar ook een zorgelijke ontwikkeling voor de algehele kwaliteit en beschikbaarheid van veterinaire zorg in ons land. Uit de data van de FNRS-kostprijscalculatie is te zien dat de dierenartskosten voor manegedieren in 2023 ten opzichte van 2022 30,4% gestegen is. Dit zal deels toe te rekenen zijn aan stijgende prijzen.

Rechtsgeldig?

Bij de FNRS vraagt men zich af of deze marktdominantie van enkele grote bedrijven achter de dierenklinieken wel rechtsgeldig is. Daarom hebben ze een melding gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor verder onderzoek. Het is van cruciaal belang dat er duidelijkheid komt over deze situatie, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om de markt te reguleren en te voorkomen dat de kosten nog verder de pan uitrijzen.

Zorg minder toegankelijk

De grootste zorg ligt in het feit dat de stijgende kosten ten koste gaan van de nodige zorg die paarden krijgen. Paardenhouders moeten de mogelijkheid behouden om betaalbare en kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan hun dieren. Als de prijzen blijven stijgen, wordt deze zorg steeds minder toegankelijk, met alle gevolgen van dien voor de gezondheid en het welzijn van onze paarden.

Betaalbare veterinaire zorg

De FNRS blijft zich inzetten voor een eerlijke en betaalbare veterinaire zorg voor iedereen in de hippische sector. Ze hopen dat de melding bij de ACM ervoor zorgt dat er snel onderzoek hiernaar wordt opgestart en er ingegrepen wordt indien men zich niet houdt aan de wettelijke kaders. Op deze manier hopen ze ervoor te zorgen dat paarden de zorg krijgen die ze verdienen, zonder dat dit een onnodige financiële last wordt. Het FNRS geeft aan de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen.

Bron: FNRS