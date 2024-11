KNHS-FNRS samenwerking stopt: sportbond verliest 60.000 leden

De samenwerkingsovereenkomst ‘Partners in Paardrijden’ tussen de KNHS en de FNRS loopt per 31 december 2024 af. In aanloop naar die datum was zowel het FNRS-bestuur als de ledenraad unaniem vóór het stoppen van de samenwerking. Dat was voor FNRS-directeur Haike Blaauw nog niet genoeg om daadwerkelijk deze rigoureuze stap te nemen; daarom ging de FNRS in gesprek met alle 250 aangesloten ondernemers. Ook hier was het oordeel unaniem: stoppen.