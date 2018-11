KNHS wil ‘leukere wedstrijdsport’ en servicegericht werken in 2019

In de KNHS ledenraadsvergadering van 8 november het jaarplan 2019 goedgekeurd. Hierin staan de focuspunten voor het komende jaar geformuleerd. De KNHS wil de wedstrijdsport 'leuker' maken, servicegericht werken, gaat het NHC als bedrijf zien, kampioen worden in eigen land en inzetten op paardenwelzijn en het verbeteren van de opleidingen.

Voor de laagste klassen gaat de KNHS eenvoudige spelregels opstellen, die voor iedereen begrijpelijk en overzichtelijk zijn. ‘Het wordt leuker, simpeler en makkelijker. Hierbij zijn de enige uitgangspunten: veiligheid, eerlijke sport en paardenwelzijn. Maar dat betekent wel dat we daar ook naar handelen. Komt één van de deze uitgangspunten in het geding dan spreken we elkaar hier op aan en wordt er adequaat op gehandhaafd vanuit de KNHS.’

Deskundige beoordeling

Deskundig beoordeeld worden door juryleden die daar verstand van hebben is waarom een dressuurruiter op wedstrijd gaat, meent de KNHS. ‘Dat moet dan wel tot uiting komen in de protocollen die je als ruiter mee naar huis krijgt. We gaan in de bijscholingen samen met onze officials werken aan een positief opbouwende feedback op protocollen waarvan je als ruiter kunt leren en gestimuleerd wordt. Voordat je op wedstrijd gaat kun je straks onderdelen van je proef deskundig laten beoordelen door KNHS-officials door een video te uploaden in de KNHS Dressuurproeven app.’

Eigen wedstrijdcircuit voor jeugd

De jeugd krijgt in 2019 een eigen wedstrijdcircuit. We gaan van start met een pilot van jeugdrubrieken. Wedstrijden waar kinderen en jongeren alleen tegen eigen leeftijdsgenoten rijden. Ook dat maakt het deelnemen aan wedstrijden leuker.

Kampioen worden op EK in eigen land

In augustus 2019 vinden de Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Paradressuur plaats in Rotterdam. Dit wordt het grootste paardensportevenement in Nederland sinds de Wereldruiterspelen in Den Haag in 1994. De KNHS wil ‘kampioen worden in eigen land voor afgeladen tribunes vol met oranje fans.‘

Lancering Buitenrijden.nl

Naast de KNHS buitenrij app die in augustus live is gegaan in de app store, is buitenrijden.nl de onafhankelijke gids op het gebied van buitenrijden en ruitervakanties. Door onze samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer kunnen we straks alle ruiterpaden in Nederland tonen op buitenrijden.nl. Dat is uniek en nog nergens anders vertoond.

Liefde voor het paard actief en intensief uitdragen

De KNHS wil de liefde voor het paard meer op de voorgrond zetten: ‘Het is niet alleen een plicht, maar een intrinsieke overtuiging goed voor onze paarden te willen zorgen. Om dat goed te kunnen doen heb je kennis nodig. Over paardengedrag, verzorging, gezondheid en huisvesting. De KNHS heeft als geen ander deze kennis in huis en dat gaan we in 2019 actief en intensief uitdragen en ontsluiten voor publiek, ruiters en paardeneigenaren.’

Opleidingen verbeteren

De KNHS wil ook aan de slag met de opleidingen: ‘In 2019 wordt er een kindervariant van de KNHS-ruiteropleiding ‘Leer paardrijden met plezier’ deel 1 (brons) gemaakt. Daarnaast wordt de opleiding tot manege instructeur verder inhoudelijk verbeterd. We gaan leergangen opzetten voor KNHS-instructeurs en samen met instructeurs, trainers en topruiters een videoplatform opzetten met als doel zo veel mogelijk kennis over paardrijden, rijtechniek, verzorging, gedrag en gezondheid toegankelijk te maken.’

Statuten moderniseren

De KNHS vindt dat de statuten aan vernieuwing toe zijn. Prof. mr. Marjan Olfers (dezelfde professor die het KWPN adviseerde een boom van BV’s op te tuigen) gaat de KNHS helpen bij het moderniseren van de statuten: ‘Komende tijd worden de statuten van de KNHS gemoderniseerd. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, zal dit proces begeleiden samen met een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de ledenraad, het bestuur en de werkorganisatie. De uitkomsten worden meegenomen in een notitie met een stappenplan en planning. Doel is dat de gewijzigde statuten in ledenraadsvergadering op 13 juni 2019 worden gepresenteerd.’

Servicegericht

En tenslotte wil de KNHS een service gerichte organisatie zijn: ‘Alles wat we doen, doen we voor onze leden. Maar dat wordt door onze leden nog niet altijd zo ervaren. Daar blijven we aan werken. Bij de KNHS voel je je welkom, we zijn gastvrij, we maken het gemakkelijk voor je en we weten hoe het zit als het over paardensport gaat. We willen door onze leden gewaardeerd worden met minimaal een 7 en dat gaan we structureel meten.’

