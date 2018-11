Eureka-moment in Ermelo: KNHS gaat NHC als bedrijf aansturen

De KNHS brengt naar buiten dat in de ledenraad van 8 november is besloten om het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) vanaf 1 januari 2019 als een bedrijf aan te sturen. De KNHS kwam tot dit besluit na 'diverse overleggen over verschillende mogelijke scenario’s'. is. Het NHC (geopend in 2014) krijgt vanaf 2019 een eigen manager en eigen financiële doelstellingen. De opdracht is de kosten van het centrum te verlagen en de opbrengsten te verhogen.

De KNHS is een vereniging die sinds haar oprichting in 2002 eigenaar is van het NHC. Daarvoor was het de thuisbasis van de toenmalige Koninklijke Federatie van Landelijke Rijverenigingen (KNF). In 2014 heeft de KNHS het centrum gerenoveerd en een extra indoorhal geplaatst. Het beheren en onderhouden van een dergelijk centrum brengt veel kosten en arbeid met zich mee en vereist specifieke competenties die niet noodzakelijkerwijs aanwezig zijn bij een sportbond.