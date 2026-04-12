Van Silfhout en Zaragon overtuigen met Inter I-Kür zege in Tolbert

Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Diederik van Silfhout met Zaragon. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Diederik van Silfhout reisde met twee Lichte Tour-paarden af naar Tolbert. De Blue Hors Farrell-zoon New Orleans en Zaragon deden in de Prix St. Georges en in de Intermédiaire I nauwelijks voor elkaar onder, maar Van Silfhout koos regerend KNHS ZZ-Zwaar-kampioen Zaragon voor de afsluitende Kür. Daar maakte de Zoom-zoon de favorietenrol waar en pakte met 77,667% de overwinning. Voor Amber Hage en Mercurius ACM was er een pr van 76,033%, goed voor de tweede plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
