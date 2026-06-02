Isabelle Bergsma en Havita opnieuw richting de 70% in de Inter I: ‘De uitdaging is om haar minder te laten doen’

Savannah Pieters
Isabelle Bergsma met Havita OMHG. Foto: Foto4U
Door Savannah Pieters

Na een succesvolle periode bij de Young Riders, met meerdere internationale podiumplaatsen, werkt Isabelle Bergsma met de Chippendale-dochter Havita OMHG toe naar de U25 Grand Prix. Als voorbereiding op de overstap naar dat niveau brengt de amazone de merrie uit in de Intermédiaire I. De afgelopen periode behaalde het duo meermaals scores net onder de 70% en dat was afgelopen weekend ook het geval op de Subtopwedstrijd in Middenmeer. Met 68,603% schreven zij daar de Lichte Tour-rubriek op hun naam.

