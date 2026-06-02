NOC*NSF rapport ‘Zo sport Nederland’: KNHS verliest 23.000 leden in 2025

Rick Helmink
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Paardensport kwam in 2024 nog volop in het nieuws als snelst groeiende sport onder jongeren tussen de 13 en 18 jaar in het rapport Zo sport Nederland van NOC*NSF. In 2025 (na de scheiding met de FNRS) verliest de KNHS in alle categorieën terrein in hetzelfde rapport. De KNHS is nog steeds één van de tien grootste sportbonden op plaats 10 (vorig jaar 7), maar volgens het NOC*NSF-rapport is het aantal leden met 23.000 gedaald. NOC*NSF meldt in het rapport dat de KNHS in 2025 99.000 leden had, de KNHS spreekt zelf van 103.105 leden eind 2025.

