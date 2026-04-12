Schürmann en Dante’s Pearl en Nilshagen en Navarro ruimschoots bovenaan in GPS Tolbert

Rick Helmink
Charlott-Maria Schürmann en Dante's Pearl OLD
Charlott-Maria Schürmann en de elfjarige Dante’s Pearl OLD (v. Dante Weltino) en Therese Nilshagen en de tienjarige Navarro (v. Negro) waren al de blikvangers in de 3* Grand Prix op CDI Tolbert op vrijdag. In de Grand Prix Spécial stonden beide talentvolle jonge paarden bovenaan: Dante’s Pearl met 74,0764% op 1 en Navarro met 73,574% op 2.

