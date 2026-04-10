Willem Greve trekt zich terug uit Wereldbekerfinale Fort Worth

Petra Trommelen
Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na afloop van het eerste onderdeel van de Wereldbekerfinale in Fort Worth liet Willem Greve de redactie al weten te twijfelen over verdere deelname. Inmiddels is de beslissing definitief: Greve en Pretty Woman van ’t Paradijs trekken zich terug uit de finale. Tegenover World of Showjumping licht de ruiter toe: “De merrie is fit, maar we zijn alleen niet in de juiste vorm. Ik bewaar haar dan ook liever voor een andere dag.”

Mogelijk ook interessant