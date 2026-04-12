Eiken Sato trekt zich noodgedwongen terug uit slotdag Wereldbekerfinale

Eiken Sato met Chadellano JRA Foto: Shannon Brinkman/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Eiken Sato heeft zich teruggetrokken van deelname aan de slotdag van de Wereldbekerfinale in Fort Worth. De Japanse ruiter zou van start gaan met de vijftienjarige ruin Chadellano JRA (v. Chacco-Blue), maar besloot daar vanaf te zien nadat het paard gisteravond kampte met koliekklachten. Chadellano JRA is inmiddels voor verder onderzoek naar de kliniek gebracht.

