Storm opnieuw beste nieuweling in Ambt Delden

De vierjarige Storm (v. Cizandro) heeft zich opnieuw onderscheiden als beste nieuweling op de Twentse Tuigpaardendag in Ambt Delden. Na zijn eerdere overwinning in Houten bevestigde de hengst ook op zijn tweede oefendag zijn talent door een sterk bezette finale op zijn naam te schrijven.

Savannah Pieters Door

Uit drie groepen nieuwelingen werden zes paarden geselecteerd voor de finale. Storm, gefokt en gereden door Berry van der Genugten, maakte daarin opnieuw het verschil. Met zijn natuurlijke presentatie, sterke houding en groeiende optreden per ronde wist hij de jury te overtuigen en de eindzege veilig te stellen.

Stephanie Mills en Stuurman V in de top drie

De tweede plaats ging naar de voorlopig keur verklaarde Stephanie Mills (v. Icellie) van en gereden door Lambertus Huckriede. De merrie, vorig jaar nog zesde in haar groep op de NMK, viel op door haar lichtvoetige en elegante optreden, maar moest het in front afleggen tegen Storm. Stuurman V (v. Magnifiek), voorgesteld door Henk Hammers, completeerde het podium dankzij zijn imponerende front en tuigtypische beweging.

Seventeen (v. Magnifiek) eindigde als vierde, gevolgd door Racoon (v. Idol) en Rayan (v. Icellie), die de finale als zesde afsloot.

Limietklasse voor Palladium

In de limietklasse ging de zege naar de KWPN-goedgekeurde Palladium (v. Hubert VDM), de eveneens goedgekeurde Neon GSM (v. Bocellies Matteo), schreef de open klasse op zijn naam. Palladium was vorg jaar de beste nieuweling op dit evenement. Hij maakte indruk met zijn rondom royale en tuigtypische manier van bewegen en zijn front.

Bron: KWPN