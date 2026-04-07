Cizandro-zoon Storm overtuigt als beste nieuweling in Houten

Op de nieuwelingendag van Regio Tuigpaard West in Houten presenteerde een selecte groep jonge tuigpaarden zich aan de jury, bestaande uit Klaas Korterik, Gijs Rozendaal en Sybren Minkema. Drie paarden werden uitgenodigd voor de finale. De vierjarige Storm (v. Cizandro), die werd voorgesteld door Fokker Berry van der Genugten, kwam aan kop te staan.

Savannah Pieters Door

De zwartbruine Storm onderscheidde zich met een lichtvoetige, natuurlijke manier van bewegen, waarbij het achterbeen goed onder de massa trad en voor voldoende draagkracht zorgde. Storm toonde veel afdruk, balans en een constante, vriendelijke houding. Gedurende de presentatie wist hij zich zichtbaar te verbeteren. Volgens jurylid Minkema beschikt hij over “veel ‘go’ en een mooie, vriendelijke opdruk.

Spirit voor Action Quality Rielanta

De tweede plaats was voor de vierjarige hengst Spirit (v. Hertog Jan), gereden door Mark de Groot en geregistreerd bij Hengstenhouderij Landzicht. De hengst viel op met zijn tuigtypische front, rasuitstraling en actie, maar liet in de uitvoering enkele kleine fouten zien. Spirit werd in 2025 ster verklaard.

De derde plaats ging naar de vijfjarige merrie Action Quality Rielanta (v. Lanto HBC), gefokt door H.C. Cnossen en gereden door Leendert Veerman. De merrie bewoog met veel actie, maar was volgens de jury iets snel in het bewegingsritme.

Limietklasse voor Nicolei VB

In de limietklasse ging de winst naar de KWPN-hengst Nicolei VB (v. Image HBC), gereden door Marcel van Bruggen. De hengst presenteerde zich met veel balans, gedragenheid en een ruim zweefmoment, waarbij hij constant in het front bleef. Pavarotti (v. Bocellie), gereden door Leendert Veerman, eindigde als tweede. Hij imponeerde eveneens met veel gedragenheid en zweefmoment, maar moest in de slotfase iets toegeven.

Bron: KWPN