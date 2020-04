KNHS richt Beroepsgroep Hippische Instructeurs op

De KNHS heeft het initiatief genomen om de Beroepsgroep Hippische Instructeurs op de richten voor alle gediplomeerde Hippische Instructeurs in Nederland. De aangesloten instructeurs van de Beroepsgroep Hippische Instructeurs vormen een community. Doel van de community is belangenbehartiging, kennisdeling, kwaliteitsverhoging en dienstverlening.

“Juist in deze moeilijke tijd van de coronacrisis is er behoefte om kennis en kunde uit te wisselen en vragen met elkaar te delen. Ik Krijg veel vragen van instructeurs die zich willen verenigen, om zo samen de krachten te bundelen. Daarom richten wij nu deze beroepsgroep op. Samen staan we sterk”, aldus KNHS Hoofddocent en mede-initiatiefneemster Marion Schreuder.

Behandelen vraagstukken

Vraagstukken die nu bij veel instructeurs spelen, worden in de beroepsgroep behandeld. Bijvoorbeeld welke maatregelen er gelden, hoe om te gaan met spanningen in de huidige situatie, waar men terecht kan met financiële problemen en hoe afspraken tussen instructeur en klant beter nagekomen kunnen worden. Gerenommeerde trainers en instructeurs als Ad Aarts, Luc Steeghs, Mans Buurman, Jack Ansems, Leon Kuijpers, Karin Retera en Nicolet van Leeuwen omarmen het initiatief.

Experts

De Beroepsgroep Hippische Instructeurs verbindt instructeurs en deelt kennis. Onderdeel van de beroepsgroep is een panel van experts die leden van de beroepsgroep op diverse domeinen van advies kan voorzien. In dit panel zitten de KNHS, de FRNS, advocaat mr. Britt Loeffen, KNHS beleidsadviseur Fenna Westerduin en mental coach Sanne Beijerman.

De beroepsgroep is voor instructeurs met een erkend instructeurs diploma niveau 3, 4 of 5.

Bron: KNHS