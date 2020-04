Meer dan 1300 ruiters ingeschreven voor online proeven rijden

“Je kunt wel stellen dat we een beetje overweldigd zijn door de enorme belangstelling. We hadden wel verwacht dat dit voor veel ruiters in deze tijd een uitkomst biedt, maar dat we binnen een week tijd al zoveel aanmeldingen zouden hebben hadden we van te voren niet durven bedenken.”, vertelt Adrianne van Waardenberg, manager wedstrijdsport bij de KNHS.

Maximum op aantal inschrijvingen



Om je proef te kunnen laten beoordelen moet je je eerst inschrijven via Mijn KNHS. Voorlopig zit er nog wel een maximum op het aantal inschrijvingen per klasse. We krijgen veel vragen van ruiters of we het aantal inschrijvingen per klasse kunnen verhogen. Van Waardenberg geeft hier antwoord op: “Het bekijken en beoordelen van de video’s en proeven en het verwerken van de educatieve feedback kost tijd, zowel van de jury als van medewerkers van de KNHS. Daarnaast zijn we met deze pilot net een week live en dan loop je altijd tegen dingen aan die je van te voren niet bedacht had. Daarom willen we de deelname voor nu nog beperken zodat we een goede kwaliteit kunnen bieden. De verwachting is dat we vanaf volgende week het aantal inschrijvingen kunnen gaan verhogen.”

Tips van de jury



Mariette Sanders-van Gansewinkel is KNHS-jurylid en helpt mee met het beoordelen van de ingestuurde proeven op paardrijden.nl. “Ik heb de eerste proeven beoordeeld en het is ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast iedereen is en zijn best doet om aan alle voorwaarden te voldoen zodat wij als juryleden de proeven goed kunnen beoordelen.” Zij heeft nog wat tips voor ruiters die meedoen: “Het is even wennen om de proef online te beoordelen. Zo vind ik het zelf altijd prettig als ik het paard of pony hoor lopen. Voor mij was de grootste uitdaging echter het bekijken van het paspoort en het herkennen van het paard. Volg duidelijk het stappenplan voor het filmen van de proef en zorg dat je geen stappen overslaat. Volg duidelijk de KNHS-richtlijnen. Sommige paspoorten waren minder dan 2 seconden in beeld en dan ook nog onscherp. Of de pagina aftekeningen was soms secondenlang in beeld, terwijl ze niet waren ingetekend. En… kijk zelf ook de video even na. We hebben een video binnengekregen waar alleen de bakrand te zien was.”

Zorg er ook voor dat als je een video instuurt via de app paardrijden.nl je de app open laat staan totdat je de melding onderin je scherm krijgt dat de video succesvol is ingestuurd. Doe je dit niet dan krijgen wij je video niet goed binnen.

Bron: Horses.nl/KNHS