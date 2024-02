Het grote geschut: FBI opent onderzoek naar Cesar Parra

Het FBI heeft een onderzoek geopend naar Cesar Parra op grond van beschuldigingen van mensenhandel, meldt Dressage-News.com. Dat heeft te maken met het feit dat Parra buitenlandse werknemers dreigde met het intrekken van hun werkvisum. Los daarvan is Parra eerder ook beschuldigd van seksuele intimidatie van werknemers, om die reden haalde Horses Unlimited in 2003 (!) al alle paarden weg bij Parra.

40 klachten zijn ingediend, meldt Dressage-News. “Voormalige buitenlandse werknemers hebben zich bij de autoriteiten gemeld en aan dressage-news.com bevestigd dat Parra regels oplegde die impliceerden dat hij de macht had om visa in te trekken om in de VS te werken, waardoor veel werknemers in zijn trainingscentra in New Jersey en Florida bleven werken. De vestiging in New Jersey werd vorig jaar verkocht en de activiteiten werden geconsolideerd in Jupiter, Florida.”

Op een veroordeling wegens aanklachten wegens mensenhandel, waaronder ‘dwangarbeid’, staat een maximumstraf van twintig jaar gevangenisstraf plus boetes, maar in het ergste geval levenslange gevangenisstraf.

Bron: Dressage-News.com