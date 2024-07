Weer inval bij Nijboer Stables in Assen

Nijboer Stables was in het verleden al herhaaldelijk in het nieuws: in 2018 en 2022 deed de politie al een inval in verband met een onderzoek naar drugshandel, wapenbezit, witwassen en fraude. Afgelopen maandag was het weer raak: in verband met een grootschalig witwasonderzoek heeft de politie beslag gelegd op het hele terrein. Er werd niemand aangehouden bij de inval.