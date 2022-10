Deze week… Friese winst met Parijs in het achterhoofd

Het publiek in de WTC Expo ging uit zijn dak na de zege van Willem Greve en Grandorado TN in de Grote Prijs van Indoor Friesland. Het toonde nogmaals de topvorm waarover Greve en zijn intussen elfjarige krachtpatser al het hele jaar beschikken. Het benadrukte ook opnieuw hoe jammer het is dat ze hun kansen niet konden verdedigen op het WK in Herning. Maar niet getreurd, er komen nog kansen voor het duo en de beste jaren van Grandorado komen er nog aan. “Er komen uiteraard nog veel mooie wedstrijden aan in de tussentijd, maar Parijs is het ultieme doel met Grandorado.”

In zijn reactie achteraf waren er lovende woorden van Greve voor de mensen die er in de afgelopen periode voor hebben gezorgd dat de machine bleef draaien. “Ik heb toch best een lastige periode achter de rug, na mijn blessure in juli. Dat was echt een domper twee weken voor het WK, zeker met Grandorado in topvorm”, sprak Greve tijdens de prijsuitreiking. “Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij gesteund heeft, in het bijzonder de mensen op stal zoals Ria van Team Nijhof die Grandorado in die periode gereden heeft en ook Marc Houtzager die elke week met hem gesprongen heeft. Zonder hen was deze overwinning niet mogelijk geweest.”

Lees het interview met Willem Greve over zijn weg naar Parijs in de Paardenkrant van deze week.

Emmelie Scholtens: ‘Desperado verraste me’

Dit weekend stond de eerste West-Europese Wereldbekerwedstrijd op het programma in Denemarken. Reikhalzend werd er uitgekeken naar de rentree van Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi). Scholtens kreeg vooral in de Grand Prix te maken met wat spanning en fouten, waardoor de score wat achterbleef. In de Kür kon Scholtens sterk terugkomen. De winst was voor de WK-teamgouden Deense combinatie Carina Cassøe Krüth en Heiline’s Danciera.

Het verslag over de Wereldbekerwedstrijd dressuur staat deze week in de Paardenkrant.

‘De oren van Lena kunnen niet eens naar achteren’

In het Franse Le Lion d’Angers streden 117 jonge eventingpaarden uit 26 landen om het Wereldkampioenschap voor zes- en zevenjarige eventers. Sanne de Jong redde de Nederlandse eer door net als op het WK voor senioren als enige Nederlander de wedstrijd uit te rijden. Met haar Larosaleen W werd ze vijftiende bij de zesjarigen. “Het is zo’n blij paard”, vertelt Sanne de Jong over de door Jan Greve gefokte Larosaleen W (Karandasj x Albaran xx). Dat was duidelijk zichtbaar in de cross, waar de merrie met speels gemak en met de oren naar voren haar klus klaarde. “Die oren kunnen volgens mij niet eens naar achteren”, lacht Sanne.

In de Paardenkrant van deze week vertelt Sanne de Jong meer over haar blije merrie ‘Lena’.

‘Als je niet goed bent, zit je er niet bij’

In Lyon start komend weekend de Wereldbekercyclus voor vierspannen. Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en titelverdediger Bram Chardon verwachten een mooi en vooral spannend seizoen, waarin de concurrentie groter is dan ooit. “Wat ik vorig jaar heb laten zien, is misschien dit jaar niet meer genoeg om te winnen”, analyseert Bram Chardon, die een tandje erbij niet schuwt. “Ik ga absoluut voor de overwinning, want ik heb een extreem goed span. Ik heb er vertrouwen in.”

Lees een voorbeschouwing over de Wereldbekercyclus vierspanmennen in de Paardenkrant van deze week.

Happy Boy en Izilot DHI: Nederlandse toevalstreffers in eventingland

In de top tien van Military Boekelo stonden dit jaar maar liefst drie in Nederland gefokte paarden. Van de twee hoogstgeplaatsten, winnaar Happy Boy en Izilot DHI (zesde), spraken we de fokkers, om te horen hoe dit succes tot stand is gekomen. Succes dat zo maar zou kunnen leiden tot een olympisch hoogtepunt, want Parijs 2024 is het doel van de ruiters en eigenaren van deze paarden. Terwijl de Nederlandse fokkers nooit een eventingpaard voor ogen hadden.

